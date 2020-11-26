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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Црвена Звезда
Гент - Црвена Звезда: обзор матча 26 ноября 2020
Гент
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 4 тур
0 : 2
Завершен
Црвена Звезда
2'
Н. Петрович
58'
Н. Милунович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Црвена Звезда
88'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Д. Фальчинелли
88'
Замена
А. Радулович
️️️️
А. Вуканович
72'
Желтая карточка
Э. Набуан
72'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Э. Набуан
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
О. Букари
66'
58'
ГОЛ! 0:2!
Н. Милунович
Пас отдал
Э. Набуан
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Э. Овусу
58'
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
Д. Ботака
46'
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Петрович
Пас отдал
Э. Набуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
22
Велько Николич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Гент
40
Рене Ванден Борре
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
29
Матея Бачанин
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
4-2-2-1-1
26
Болат
25
Нуриу
32
Нгаду-Нгаджуй
21
Ханше-Ольсен
5
Мохаммади
6
Дорш
42
Овусу
24
Кумс
90
Безус
14
Букари
17
Ботака
4-2-1-3
82
Борян
22
Гайич
19
Милунович
12
Панков
5
Дегенек
22
Николич
18
Петрович
4
Иванич
9
Вуканович
31
Набуан
11
Фальчинелли
17
Ботака
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
17
Ботака
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
42
Овусу
14
Букари
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
14
Букари
9
Вуканович
49
Радулович
49
Радулович
9
Вуканович
11
Фальчинелли
22
Боаки
22
Боаки
11
Фальчинелли
31
Набуан
10
Спиридонович
10
Спиридонович
31
Набуан
Остались в запасе
Гент
Црвена Звезда
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
40
Рене Ванден Борре
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
Главный тренер
Вим Де Деккер
80
Желько Гаврич
ЛВ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
90
Никола Крстович
ЦФ
29
Матея Бачанин
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
1
Зоран Попович
ВР
21
Велько Шимич
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
40
Рене Ванден Борре
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
Остались в запасе
80
Желько Гаврич
ЛВ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
90
Никола Крстович
ЦФ
29
Матея Бачанин
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
1
Зоран Попович
ВР
21
Велько Шимич
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Гент - Црвена Звезда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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