Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Гент
Црвена Звезда - Гент: обзор матча 05 ноября 2020
Црвена Звезда
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
2 : 1
Завершен
Гент
12'
К. Гуелор Канга
59'
А. Катай
31'
В. Оджиджа-Офое
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Гент
Желтая карточка
М. Гобельич
90'
+6
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Э. Набуан
90'
+1
Замена
В. Николич
️️️️
А. Катай
90'
+1
Желтая карточка
А. Катай
84'
Замена
Р. Панков
️️️️
К. Гуелор Канга
83'
81'
Замена
Т. Кляйнденст
️️️️
В. Оджиджа-Офое
75'
Замена
С. Кумс
️️️️
Э. Овусу
Замена
Н. Петрович
️️️️
М. Иванич
64'
63'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
Д. Ботака
ГОЛ! 2:1!
А. Катай
59'
48'
Желтая карточка
О. Букари
Желтая карточка
Н. Милунович
45'
+2
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
45'
+1
31'
ГОЛ! 1:1!
В. Оджиджа-Офое
Пас отдал
Р. Яремчук
24'
Желтая карточка
М. Мохаммади
ГОЛ! 1:0!
К. Гуелор Канга
Пас отдал
М. Гобельич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
16
Сулайман Маррех
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
17
Джордан Ботака
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Гент
40
Рене Ванден Борре
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
4-2-2-2
82
Борян
19
Милунович
5
Дегенек
77
Гобельич
22
Гайич
8
Канга
35
Жуниор
10
Катай
4
Иванич
11
Фальчинелли
31
Набуан
3-2-2-1-2
26
Коосеманс
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
5
Мохаммади
6
Дорш
42
Овусу
16
Маррех
8
Оджиджа-Офое
14
Букари
9
Яремчук
17
Ботака
10
Катай
22
Николич
22
Николич
10
Катай
8
Канга
12
Панков
12
Панков
8
Канга
4
Иванич
18
Петрович
18
Петрович
4
Иванич
31
Набуан
10
Спиридонович
10
Спиридонович
31
Набуан
42
Овусу
24
Кумс
24
Кумс
42
Овусу
17
Ботака
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
17
Ботака
8
Оджиджа-Офое
11
Кляйнденст
11
Кляйнденст
8
Оджиджа-Офое
Остались в запасе
Црвена Звезда
Гент
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
90
Никола Крстович
ЦФ
80
Желько Гаврич
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
21
Велько Шимич
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
40
Рене Ванден Борре
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остались в запасе
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
90
Никола Крстович
ЦФ
80
Желько Гаврич
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
21
Велько Шимич
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Остались в запасе
40
Рене Ванден Борре
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча Црвена Звезда - Гент
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Новости команд
Все
Црвена Звезда
Гент
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+