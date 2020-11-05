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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Ницца
Славия - Ницца: обзор матча 05 ноября 2020
Славия
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа C, 3 тур
3 : 2
Завершен
Ницца
16'
Я. Кухта
43'
А. Сима
71'
Я. Кухта
33'
А. Гуири
90+3'
Д. Ндой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Ницца
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Д. Ндой
88'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Камара
Замена
️️️️
Д. Говорка
86'
83'
Желтая карточка
Ж. Рен-Аделед
81'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
К. Дольберг
Замена
С. Тецл
️️️️
Я. Кухта
76'
ГОЛ! 3:1!
Я. Кухта
Пас отдал
И. Траоре
71'
Замена
И. Траоре
️️️️
О. Лингр
70'
65'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
П. Лис-Мелу
65'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Р. Лопеш
61'
Желтая карточка
Ф. Данильюк
Желтая карточка
Д. Говорка
61'
Желтая карточка
Я. Кухта
57'
55'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 2:1!
А. Сима
Пас отдал
П. Шевчик
43'
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Гуири
Пас отдал
Р. Лопеш
25'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Желтая карточка
А. Сима
22'
ГОЛ! 1:0!
Я. Кухта
16'
Желтая карточка
Т. Голеш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Славия
13
Ян Стейскал
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
3-4-2-1
1
Колар
4
Зима
2
Говорка
3
Голеш
19
Дорли
32
Лингр
23
Шевчик
8
Масопуст
99
Олаинка
19
Сима
7
Кухта
3-3-1-1-2
44
Бенитес
24
Данильюк
3
Бамбу
3
Пельмар
3
Лотомба
14
Шнейдерлен
11
Камара
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
9
Дольберг
9
Гуири
32
Лингр
12
Траоре
12
Траоре
32
Лингр
7
Кухта
11
Тецл
11
Тецл
7
Кухта
9
Дольберг
20
Аталь
20
Аталь
9
Дольберг
33
Лис-Мелу
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
33
Лис-Мелу
11
Камара
14
Ндой
14
Ндой
11
Камара
9
Лопеш
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
9
Лопеш
Остались в запасе
Славия
Ницца
39
Денис Алиягич
ЦФ
13
Ян Стейскал
ВР
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
9
Мизьян Маолида
ЛВ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
39
Денис Алиягич
ЦФ
13
Ян Стейскал
ВР
9
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Славия - Ницца
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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