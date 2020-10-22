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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хоффенхайм - Црвена Звезда
Хоффенхайм - Црвена Звезда: обзор матча 22 октября 2020
Хоффенхайм
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 1 тур
2 : 0
Завершен
Црвена Звезда
64'
К. Баумгартнер
90+3'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Црвена Звезда
ГОЛ! 2:0!
М. Даббур
Пас отдал
Д. Самассеку
90'
+3
Замена
Р. Сков
️️️️
Р. Сессеньон
90'
85'
Замена
В. Шимич
️️️️
М. Гайич
85'
Замена
М. Павков
️️️️
Д. Фальчинелли
Замена
И. Бебу
️️️️
К. Баумгартнер
78'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
И. Бельфодиль
78'
76'
Замена
Э. Набуан
️️️️
С. Спиридонович
75'
Замена
Н. Петрович
️️️️
С. Саного Жуниор
75'
Замена
А. Вуканович
️️️️
А. Катай
68'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
ГОЛ! 1:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
С. Руди
64'
Замена
Д. Гайгер
️️️️
М. Гачинович
46'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Ф. Гриллич
46'
44'
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
21
Велько Шимич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
49
Андрия Радулович
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бауманн
30
Сессеньон
4
Пош
7
Фогт
25
Акпогума
27
Гриллич
13
Руди
8
Гачинович
14
Баумгартнер
19
Бельфодиль
9
Даббур
3-2-2-1-2
82
Борян
16
Эракович
19
Милунович
5
Дегенек
22
Гайич
23
Родич
22
Николич
35
Жуниор
10
Катай
10
Спиридонович
11
Фальчинелли
19
Бельфодиль
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
19
Бельфодиль
30
Сессеньон
24
Сков
24
Сков
30
Сессеньон
14
Баумгартнер
9
Бебу
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Гриллич
18
Самассеку
18
Самассеку
27
Гриллич
8
Гачинович
18
Гайгер
18
Гайгер
8
Гачинович
22
Гайич
21
Шимич
21
Шимич
22
Гайич
35
Жуниор
18
Петрович
18
Петрович
35
Жуниор
11
Фальчинелли
50
Павков
50
Павков
11
Фальчинелли
10
Спиридонович
31
Набуан
31
Набуан
10
Спиридонович
10
Катай
9
Вуканович
9
Вуканович
10
Катай
Остались в запасе
Хоффенхайм
Црвена Звезда
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
49
Андрия Радулович
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
80
Желько Гаврич
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
49
Андрия Радулович
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
80
Желько Гаврич
ЛВ
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Хоффенхайм - Црвена Звезда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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