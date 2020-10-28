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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кальяри - Кремонезе
Кальяри - Кремонезе: обзор матча 28 октября 2020
Кальяри
28.10.2020, среда, 16:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Кремонезе
69'
П. Фараго
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кальяри - Кремонезе
Замена
А. Карбони
️️️️
Ф. Писакане
85'
76'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Д. Чиофани
Замена
М. Рог
️️️️
Р. Марин
71'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
А. Трипальделли
71'
ГОЛ! 1:0!
П. Фараго
69'
Замена
Ж. Педро
️️️️
К. Олива
62'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
М. Трамони
62'
58'
Замена
️️️️
F. Deli
58'
Замена
С. Густафсон
️️️️
M. Pinato
58'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Л. Стриццоло
57'
Желтая карточка
Д. Чиофани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
24
Паоло Фараго
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Кремонезе
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
61
Giacomo Volpe
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
95
Marco Pinato
ЦФ
8
Francesco Deli
ЦФ
23
Alessandro Crescenzi
ЦФ
20
Emanuele Terranova
ЦФ
2
Alessandro Fiordaliso
ЦФ
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Кремонезе
11
Самуэль Густафсон
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Emanuele De Bono
ЦФ
27
Andrea Zaccagno
ЦФ
80
Leonardo Bia
ЦФ
64
Michele Fornasier
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
11
Fabio Ceravolo
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
3-1-2-2-2
25
Викарио
33
Трипальделли
24
Клаван
4
Писакане
28
Олива
24
Фараго
18
Марин
10
Трамони
96
Унас
30
Паволетти
21
Калигара
1-1-1-5
14
Валери
4
Кастаньетти
92
Буонаюто
95
2
20
23
8
4
Писакане
44
Карбони
44
Карбони
4
Писакане
33
Трипальделли
22
Ликояннис
22
Ликояннис
33
Трипальделли
18
Марин
26
Рог
26
Рог
18
Марин
28
Олива
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
28
Олива
10
Трамони
23
Соттиль
23
Соттиль
10
Трамони
95
11
Густафсон
11
Густафсон
95
32
Стриццоло
70
Гаэтано
70
Гаэтано
32
Стриццоло
9
Чиофани
9
Целар
9
Целар
9
Чиофани
Остались в запасе
Кальяри
Кремонезе
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Алессио Краньо
ВР
18
Симоне Арести
ВР
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
12
Emanuele De Bono
ЦФ
27
Andrea Zaccagno
ЦФ
80
Leonardo Bia
ЦФ
64
Michele Fornasier
ЦФ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Stefano Girelli
ЦФ
11
Fabio Ceravolo
ЦФ
Остались в запасе
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Алессио Краньо
ВР
18
Симоне Арести
ВР
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
12
Emanuele De Bono
ЦФ
27
Andrea Zaccagno
ЦФ
80
Leonardo Bia
ЦФ
64
Michele Fornasier
ЦФ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Stefano Girelli
ЦФ
11
Fabio Ceravolo
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Кальяри - Кремонезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
- : -
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2026
Юве Стабиа
Информация о матче
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