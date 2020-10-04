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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Олимпиакос
ПАС - Олимпиакос: обзор матча 04 октября 2020
ПАС
04.10.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
6'
Г. Памлидис
51'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Олимпиакос
88'
Желтая карточка
У. Ба
Замена
Х. Домингес
️️️️
А. Карталис
73'
Желтая карточка
S. Križman
72'
69'
Замена
А. Хассан
️️️️
Л. Ранджелович
Замена
J. Leo
️️️️
В. Наумец
57'
51'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
К. Фортунис
46'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Я. М'Вила
Желтая карточка
В. Наумец
42'
22'
Желтая карточка
М. Камара
ГОЛ! 1:0!
Г. Памлидис
Пас отдал
А. Карталис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Sandi Križman
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАС
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Хутесиотис
6
Пантелакис
43
Персман
2
Салиакас
5
Эррамуспе
22
Кастро
7
Карталис
9
Наумец
14
Памлидис
22
12
4-1-2-2-1
19
Цолакис
13
Рафинья
35
Семеду
27
Ба
25
Холебас
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
77
Ранджелович
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
9
Наумец
12
12
9
Наумец
7
Карталис
28
Домингес
28
Домингес
7
Карталис
6
М'Вила
7
Фортунис
7
Фортунис
6
М'Вила
77
Ранджелович
19
Хассан
19
Хассан
77
Ранджелович
Остались в запасе
ПАС
Олимпиакос
11
Александрос Лолис
ЛВ
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
Главный тренер
Яннис Петракис
99
Уго Кюйперс
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
11
Александрос Лолис
ЛВ
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
Остались в запасе
99
Уго Кюйперс
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ПАС - Олимпиакос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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Зосимадес
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