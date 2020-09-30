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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Брайтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 сентября 2020
Брайтон
30.09.2020, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
44'
С. Мактоминей
73'
Х. Мата
80'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Манчестер Юнайтед
87'
Желтая карточка
В. Линделеф
Замена
М. Сандерс
️️️️
Д. Берн
81'
81'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Фред
80'
ГОЛ! 0:3!
П. Погба
Желтая карточка
Й. Велтман
79'
73'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мата
Пас отдал
Д. ван де Бек
69'
Замена
П. Погба
️️️️
Д. Джеймс
69'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
О. Игало
Замена
Л. Троссард
️️️️
В. Дьекереш
63'
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Джаханбакш
50'
44'
ГОЛ! 0:1!
С. Мактоминей
Пас отдал
Х. Мата
Желтая карточка
Д. Берн
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
3-2-3-1-1
23
Стил
4
Уайт
5
Данк
33
Берн
34
Велтман
13
Бернардо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
8
Моламби
11
Джаханбакш
14
Дьекереш
4-3-2-1
1
Хендерсон
2
Далот
29
Линделеф
3
Байи
33
Уильямс
6
ван де Бек
7
Фред
8
Мактоминей
7
Джеймс
64
Мата
9
Игало
33
Берн
6
Сандерс
6
Сандерс
33
Берн
11
Джаханбакш
11
Мопе
11
Мопе
11
Джаханбакш
14
Дьекереш
19
Троссард
19
Троссард
14
Дьекереш
7
Джеймс
8
Погба
8
Погба
7
Джеймс
9
Игало
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Игало
7
Фред
77
Лингард
77
Лингард
7
Фред
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Юнайтед
20
Алекс Кокрейн
ЦП
97
Роберт Санчес
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
15
Теден Менжи
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
20
Алекс Кокрейн
ЦП
97
Роберт Санчес
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
Остались в запасе
15
Теден Менжи
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Брайтон - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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