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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Манчестер Сити
Бернли - Манчестер Сити: обзор матча 30 сентября 2020
Бернли
30.09.2020, среда, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
35'
Р. Стерлинг
49'
Р. Стерлинг
65'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Манчестер Сити
90'
+1
Желтая карточка
Б. Силва
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
М. Лоутон
79'
76'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
74'
Замена
Н. Аке
️️️️
Родри
66'
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
К. Уокер
65'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Стерлинг
64'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Ф. Торрес
Замена
К. Вуд
️️️️
М. Выдра
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Б. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
44
Мейс Гудридж
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Пикок-Фаррел
13
Лонг
6
Тарковски
18
Тэйлор
33
Питерс
8
Вествуд
38
Лоутон
8
Браунхилл
11
Макнил
35
Барнс
11
Выдра
3-1-1-3-2
1
Стеффен
2
Уокер
14
Ляпорт
23
Менди
16
Родри
5
Фернандиньо
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
14
Торрес
10
Палмер
38
Лоутон
27
Бардсли
27
Бардсли
38
Лоутон
11
Выдра
9
Вуд
9
Вуд
11
Выдра
2
Уокер
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
2
Уокер
16
Родри
15
Аке
15
Аке
16
Родри
11
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Сити
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
19
Лайам Делап
ЦФ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
31
Эдерсон
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Остались в запасе
19
Лайам Делап
ЦФ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
31
Эдерсон
ВР
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бернли - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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