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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Сочи (мол)
Краснодар (мол) - Сочи (мол): обзор матча 03 марта 2021
Краснодар (мол)
03.03.2021, среда, 14:00
Россия. Молодежное первенство, группа A, 16 тур
2 : 1
Завершен
Сочи (мол)
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Статистика матча Краснодар (мол) - Сочи (мол)
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0
0
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0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
ЦСКА (мол)
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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Краснодар (мол)
Сочи (мол)
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2022.11.02 16:51
2
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
2022.09.10 00:08
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
2020.02.14 17:49
12
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
2019.12.13 18:56
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