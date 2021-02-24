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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Спартак М (мол)
Динамо (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 24 февраля 2021
Динамо (мол)
24.02.2021, среда, 13:00
Россия. Молодежное первенство, группа A, 15 тур
0 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
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Статистика матча Динамо (мол) - Спартак М (мол)
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Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
5 : 2
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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Динамо (мол)
Спартак М (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
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Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
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14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
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2025.12.21 17:00
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2025.09.26 18:58
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2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
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