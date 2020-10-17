Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Канзаc Сити
Чикаго Файр - Канзаc Сити: обзор матча 17 октября 2020
Чикаго Файр
17.10.2020, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Канзаc Сити
45+1'
Р. Берич
90+5'
Д. Михайлович
35'
E. Hurtado
83'
Г. Кинда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Канзаc Сити
ГОЛ! 2:2!
Д. Михайлович
90'
+5
85'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Г. Кинда
83'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кинда
Пас отдал
И. Санчес
Замена
E. Collier
️️️️
С. Джей Сапонг
80'
78'
Замена
K. Shelton
️️️️
E. Hurtado
67'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
К. Дюк
Замена
П. Франковски
️️️️
И. Алиседа
60'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Ф. Герберс
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Берич
Пас отдал
W. Omsberg
45'
+1
35'
ГОЛ! 0:1!
E. Hurtado
Пас отдал
Г. Кинда
Желтая карточка
М. Пинеда
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
6
Гади Кинда
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Чикаго Файр
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Джордже Михайлович
ЦП
16
Michael Azira
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
37
Javier Casas
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
3-1-3-3
1
5
Кальво
16
3
2
Секулич
22
Пинеда
21
Герберс
10
Медран
31
Алиседа
9
Берич
9
Сапонг
3-2-5
29
28
Дюк
14
Пунчец
24
Линдси
6
Кинда
6
Санчес
13
77
Расселл
6
Бусио
23
Рид
9
31
Алиседа
19
Франковски
19
Франковски
31
Алиседа
21
Герберс
10
Михайлович
10
Михайлович
21
Герберс
9
Сапонг
28
28
9
Сапонг
6
Кинда
21
Эрнандес
21
Эрнандес
6
Кинда
28
Дюк
15
Эспиноза
15
Эспиноза
28
Дюк
9
11
11
9
Остались в запасе
Чикаго Файр
Канзаc Сити
11
Брайан Гутьеррес
АП
37
Javier Casas
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
John Pulskamp
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
11
Брайан Гутьеррес
АП
37
Javier Casas
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
25
Nicholas Slonina
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
16
Michael Azira
ЦП
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Чикаго Файр - Канзаc Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Солдер Филд
Новости команд
Все
Чикаго Файр
Канзаc Сити
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+