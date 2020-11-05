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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 05 ноября 2020
Миннесота Юнайтед
05.11.2020, четверг, 04:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Чикаго Файр
64'
J. Aja
80'
Р. Лод
17'
Р. Берич
52'
М. Пинеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр
Желтая карточка
J. Aja
90'
+5
86'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
J. Bornstein
Замена
J. Musa
️️️️
M. Hairston
85'
ГОЛ! 2:2!
Р. Лод
Пас отдал
R. Metanire
80'
78'
Желтая карточка
И. Алиседа
70'
Замена
И. Алиседа
️️️️
Д. Михайлович
70'
Замена
E. Collier
️️️️
Ф. Герберс
ГОЛ! 1:2!
J. Aja
Пас отдал
Э. Рейносо
64'
Замена
Э. Рейносо
️️️️
E. Finlay
60'
Замена
A. Schoenfeld
️️️️
К. Камара
60'
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Пинеда
Желтая карточка
Б. Дибасси
41'
23'
Желтая карточка
Ф. Кальво
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Берич
Пас отдал
П. Франковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
3
Jose Aja
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
21
Фабиан Герберс
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
10
Эмануэль Рейносо
АП
2
Noah Billingsley
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
Чикаго Файр
22
Карлос Теран
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
24
Connor Sparrow
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
3-5-2
97
Сент-Клер
20
3
18
Дибасси
21
Грегуш
14
17
Лод
13
13
85
Камара
44
2-1-5-1-1
1
5
Кальво
3
2
Секулич
21
Герберс
30
Хименес
10
Медран
10
Михайлович
22
Пинеда
19
Франковски
9
Берич
14
41
41
14
13
10
Рейносо
10
Рейносо
13
85
Камара
12
12
85
Камара
3
29
Наварро
29
Наварро
3
10
Михайлович
31
Алиседа
31
Алиседа
10
Михайлович
21
Герберс
28
28
21
Герберс
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр
2
Noah Billingsley
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
24
Connor Sparrow
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦЗ
11
Брайан Гутьеррес
АП
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
2
Noah Billingsley
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
24
Connor Sparrow
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦЗ
11
Брайан Гутьеррес
АП
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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