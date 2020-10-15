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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Атланта Юнайтед
Интер Майами - Атланта Юнайтед: обзор матча 15 октября 2020
Интер Майами
15.10.2020, четверг, 00:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Интер Майами - Атланта Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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Интер Майами
Атланта Юнайтед
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