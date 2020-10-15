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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Коламбус
Цинциннати - Коламбус: обзор матча 15 октября 2020
Цинциннати
15.10.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Коламбус
17'
Y. Kubo (П)
49'
Н. Хагглунд
45'
П. Сантуш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Коламбус
90'
+3
Желтая карточка
Э. Моррис
87'
Замена
F. Adi
️️️️
Г. Зардес
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Э. Гутман
75'
Замена
К. Станко
️️️️
K. Mokotjo
75'
Замена
R. Dally
️️️️
Б. Васкес
68'
Замена
J. Gyau
️️️️
Y. Kubo
59'
59'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Диас
59'
Замена
Э. Моррис
️️️️
F. Alashe
59'
Замена
J. Williams
️️️️
A. Keita
ГОЛ! 2:1!
Н. Хагглунд
Пас отдал
H. Medunjanin
49'
46'
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
E. Boateng
45'
+2
Желтая карточка
E. Boateng
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Сантуш
37'
Желтая карточка
Д. Менса
31'
Желтая карточка
F. Alashe
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Y. Kubo
17'
Желтая карточка
Э. Гутман
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
24
Том Петтерссон
ЛЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
1
Robert Edwards
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
27
Fatai Alashe
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
4
Хассан Ндам
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
26
Thomas McCabe
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
81
Rashawn Dally
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Коламбус
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
28
Matt Lampson
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
4-2-1-4
24
Петтерссон
15
Гутман
4
Хагглунд
12
8
Крус
12
22
Барреаль
1
7
9
Васкес
4
4-3-1-2
13
Тарбелл
6
Менса
25
Аффул
16
Валенсуэла
47
27
6
Артур
7
Сантуш
14
Диас
24
9
Зардес
12
27
Станко
27
Станко
12
15
Гутман
6
Де Йонг
6
Де Йонг
15
Гутман
9
Васкес
81
81
9
Васкес
7
36
36
7
27
10
Моррис
10
Моррис
27
47
3
3
47
14
Диас
11
Этьенн
11
Этьенн
14
Диас
24
0
0
24
9
Зардес
0
0
9
Зардес
Остались в запасе
Цинциннати
Коламбус
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
26
Thomas McCabe
ЦП
Главный тренер
Йоанн Даме
28
Matt Lampson
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
26
Thomas McCabe
ЦП
Остались в запасе
28
Matt Lampson
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Йоанн Даме
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Цинциннати - Коламбус
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
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