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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Коламбус
Даллас - Коламбус: обзор матча 04 октября 2020
Даллас
04.10.2020, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Коламбус
38'
М. Барриос
53'
Р. Циглер (П)
47'
Y. Mokhtar
62'
П. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Коламбус
88'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Диас
84'
Желтая карточка
Л. Диас
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Т. Сантос
81'
Желтая карточка
Б. Акоста
78'
Замена
Д. Сили
️️️️
Ф. Пико
74'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
A. Ricaurte
73'
71'
Замена
Э. Тарбелл
️️️️
Э. Ром
62'
ГОЛ! 2:2!
П. Сантуш
Пас отдал
Г. Зардес
62'
Замена
E. Boateng
️️️️
Y. Mokhtar
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Циглер
53'
52'
Желтая карточка
Э. Ром
47'
ГОЛ! 1:1!
Y. Mokhtar
Пас отдал
П. Сантуш
ГОЛ! 1:0!
М. Барриос
Пас отдал
Ф. Пико
38'
23'
Желтая карточка
Х. Аффул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
0
Y. Mokhtar
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
6
Артур
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
9
Jordan Hamilton
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
4-3-3
1
Маурер
14
Рейнолдс
3
Циглер
24
Холлингшид
2
22
Пико
6
Акоста
21
Сантос
7
Барриос
8
29
4-4-1-1
89
Ром
16
Валенсуэла
6
Менса
3
25
Аффул
7
Сантуш
10
Зелараян
6
Артур
0
14
Диас
9
Зардес
22
Пико
17
Сили
17
Сили
22
Пико
21
Сантос
6
Тессманн
6
Тессманн
21
Сантос
8
27
Феррейра
27
Феррейра
8
89
Ром
13
Тарбелл
13
Тарбелл
89
Ром
14
Диас
11
Этьенн
11
Этьенн
14
Диас
0
24
24
0
Остались в запасе
Даллас
Коламбус
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
9
Jordan Hamilton
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Остались в запасе
9
Jordan Hamilton
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Даллас - Коламбус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Тойота
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