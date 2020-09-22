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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 сентября 2020
Лутон Таун
22.09.2020, вторник, 22:15
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
44'
Х. Мата (П)
88'
М. Рэшфорд
90+2'
М. Гринвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лутон Таун - Манчестер Юнайтед
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Гринвуд
88'
ГОЛ! 0:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
М. Гринвуд
Желтая карточка
Д. Хилтон
85'
79'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
О. Игало
78'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. ван де Бек
78'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Х. Мата
Замена
E. Lee
️️️️
Д. Монкур
76'
Замена
Г. Корник
️️️️
Д. Кларк
76'
Желтая карточка
П. Киосо
67'
57'
Желтая карточка
Б. Уильямс
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
4-3-1-2
1
Ши
30
Норрингтон-Дэвис
15
Локьер
15
Брэдли
30
Киосо
20
Монкур
8
Танниклифф
22
Шайнни
18
Кларк
14
Хилтон
25
Луалуа
4-1-2-2-1
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
3
Байи
33
Уильямс
18
Матич
6
ван де Бек
7
Фред
64
Мата
77
Лингард
9
Игало
18
Кларк
23
Корник
23
Корник
18
Кларк
20
Монкур
18
18
20
Монкур
64
Мата
11
Гринвуд
11
Гринвуд
64
Мата
6
ван де Бек
8
Фернандеш
8
Фернандеш
6
ван де Бек
9
Игало
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Игало
Остались в запасе
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
21
Симон Слуга
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Теден Менжи
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Теден Менжи
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Лутон Таун - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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