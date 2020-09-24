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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Даллас
Атланта Юнайтед - Даллас: обзор матча 24 сентября 2020
Атланта Юнайтед
24.09.2020, четверг, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Даллас
54'
J. Larentowicz (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Даллас
Замена
E. Castillo
️️️️
E. Hyndman
89'
84'
Замена
Д. Сили
️️️️
М. Барриос
Замена
L. Wyke
️️️️
Д. Малрейни
81'
Замена
M. Castro
️️️️
Д. Галлахер
72'
69'
Замена
Б. Рейнолдс
️️️️
Д. Нельсон
69'
Замена
С. Москера
️️️️
Ф. Пико
69'
Замена
F. Jara
️️️️
Б. Сервания
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Larentowicz
54'
49'
Желтая карточка
B.
Замена
A. Jahn
️️️️
М. Робинсон
46'
Замена
Э. Ремеди
️️️️
М. Россетто
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
18
Jeff Larentowicz
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
6
F. Meza
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
11
M. Castro
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
29
Franco Jara
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-2-1-3
1
Гьюзан
2
Белло
24
Эскобар
12
Робинсон
11
Леннон
5
Россетто
18
11
Малрейни
17
Галлахер
16
6
4-3-3
1
Маурер
5
2
24
Холлингшид
14
Нельсон
6
Тессманн
22
Пико
23
Сервания
7
Барриос
27
Феррейра
8
17
Галлахер
11
11
17
Галлахер
16
19
19
16
12
Робинсон
0
0
12
Робинсон
11
Малрейни
16
16
11
Малрейни
5
Россетто
5
Ремеди
5
Ремеди
5
Россетто
23
Сервания
29
29
23
Сервания
7
Барриос
17
Сили
17
Сили
7
Барриос
14
Нельсон
14
Рейнолдс
14
Рейнолдс
14
Нельсон
22
Пико
33
Москера
33
Москера
22
Пико
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Даллас
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
1
Alec Kann
ВР
Главный тренер
Херардо Мартино
23
Thomas Roberts
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
1
Alec Kann
ВР
Остались в запасе
23
Thomas Roberts
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Атланта Юнайтед - Даллас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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