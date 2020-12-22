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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Русенборг
Сандефьорд - Русенборг: обзор матча 22 декабря 2020
Сандефьорд
22.12.2020, вторник, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
0 : 0
Завершен
Русенборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Русенборг
Желтая карточка
К. Хансен
90'
73'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
К. Хольс
73'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
Э. Сейде
Замена
️️️️
A. Kralj
60'
Желтая карточка
L. Grorud
59'
Замена
М. Хаакенстад
️️️️
R.
59'
Желтая карточка
M. Kreuzriegler
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
1-3-1-5
5
Вембангомо
6
Мерк
15
Вега
3
Валес
99
Хансен
4
28
Гуссиас
10
3
2
4-3-3
1
Хансен
22
Конате
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
29
Рейтан
16
Закариассен
5
Скьельбред
7
Хенриксен
35
Сейде
9
Исламович
19
Хольс
10
2
Хаакенстад
2
Хаакенстад
10
19
Хольс
20
Тагсет
20
Тагсет
19
Хольс
35
Сейде
24
24
35
Сейде
Остались в запасе
Сандефьорд
Русенборг
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦП
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Юлиан Лунд
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
23
Гьермунд Осен
ЦП
Остались в запасе
14
Stefan Mladenovic
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦП
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
12
Варрен Каманци
ПЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
23
Гьермунд Осен
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сандефьорд - Русенборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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