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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Одд
Кристиансунд - Одд: обзор матча 09 декабря 2020
Кристиансунд
09.12.2020, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
4 : 3
Завершен
Одд
45+1'
С. Серли
57'
С. Серли
75'
А. Пеллегрино
90+3'
А. Пеллегрино
43'
М. Бакенга
81'
М. Бакенга
90+1'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Одд
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
90'
+8
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
А. Пеллегрино
90'
+6
ГОЛ! 4:3!
А. Пеллегрино
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
М. Бакенга
Пас отдал
Э. Рууд
81'
ГОЛ! 3:2!
М. Бакенга
Пас отдал
Э. Рууд
Замена
A. Askar
️️️️
Ф. Кастрати
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
О. Скарсем
75'
70'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
K. Egell-Johnsen
Замена
️️️️
Л. Каллудра
68'
Желтая карточка
О. Скарсем
61'
ГОЛ! 2:1!
С. Серли
Пас отдал
А. Пеллегрино
57'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
A. Hopmark
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Серли
Пас отдал
К. Асбак
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Бакенга
Пас отдал
V. Rodic
Желтая карточка
A. Hopmark
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
22
Robin Simovic
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Кристиансунд
10
Лиридон Каллудра
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
4-5-1
34
МакДермотт
3
Асбак
28
Психе
5
Сермо
5
77
Скарсем
90
Пеллегрино
6
10
Серли
28
Диоп
15
Кастрати
3-1-2-4
1
Россбах
2
Рууд
4
Бьортуфт
21
Хаген
1
Йоргенсен
15
Хофф
15
Кааса
90
Бакенга
23
13
22
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
29
Мумбанья
90
Пеллегрино
15
Кастрати
77
77
15
Кастрати
6
10
Каллудра
10
Каллудра
6
13
9
Лауритсен
9
Лауритсен
13
Остались в запасе
Кристиансунд
Одд
11
Оскар Сивертсен
ПВ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Эгиль Селвик
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
11
Оскар Сивертсен
ПВ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Кристиансунд - Одд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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