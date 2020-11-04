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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Викинг
Одд - Викинг: обзор матча 04 ноября 2020
Одд
04.11.2020, среда, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
3 : 0
Завершен
Викинг
18'
М. Бакенга
51'
М. Бакенга
58'
Д. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Викинг
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
М. Андре Кааса
85'
79'
Замена
E. Ãstensen
️️️️
И. Ибрахимай
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
V. Rodic
72'
Желтая карточка
V. Rodic
65'
63'
Замена
З. Битики
️️️️
Я. де Ланлай
63'
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
С. Фридьоунссон
63'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
В. Бериша
Замена
R. Simovic
️️️️
М. Бакенга
59'
ГОЛ! 3:0!
Д. Китолано
Пас отдал
V. Rodic
58'
54'
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
ГОЛ! 2:0!
М. Бакенга
Пас отдал
Д. Китолано
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Бакенга
Пас отдал
Д. Китолано
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
23
V. Rodic
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Джо Белл
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Rasmus Minor
ЦЗ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
22
Robin Simovic
ЦФ
Викинг
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Сондре Аукленд
АП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
16
Even Ãstensen
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Россбах
25
Китолано
4
Бьортуфт
2
Рууд
1
Йоргенсен
15
Хофф
15
Кааса
16
Китолано
19
Рашани
90
Бакенга
23
3-2-2-3
1
Остбю
28
Себулонсен
5
Хеггхейм
23
Викстоль
16
Лекберг
8
Белл
29
Ибрахимай
28
Фридьоунссон
14
Бериша
11
де Ланлай
5
23
14
14
23
15
Кааса
9
Лауритсен
9
Лауритсен
15
Кааса
90
Бакенга
22
22
90
Бакенга
28
Фридьоунссон
9
9
28
Фридьоунссон
11
де Ланлай
11
Битики
11
Битики
11
де Ланлай
14
Бериша
10
10
14
Бериша
29
Ибрахимай
16
16
29
Ибрахимай
Остались в запасе
Одд
Викинг
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
26
Jefferson De Souza
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
Остались в запасе
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
26
Jefferson De Souza
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Одд - Викинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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