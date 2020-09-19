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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - АЕК
Панетоликос - АЕК: обзор матча 19 сентября 2020
Панетоликос
19.09.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
68'
М. Ливайя
87'
П. Манталос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - АЕК
90'
+2
Замена
Я. Ботос
️️️️
А. Симойш
90'
+2
Замена
Х. Албанис
️️️️
М. Ливайя
87'
ГОЛ! 0:2!
П. Манталос
Пас отдал
А. Симойш
Замена
P. Medina
️️️️
Г. Лиавас
81'
Замена
Г. Арийиби
️️️️
N. Mazzola
81'
80'
Замена
Э. Лопеш
️️️️
К. Ансарифард
Пенальти не реализован!
N. Mazzola
75'
74'
Желтая карточка
Д. Чигринский
Замена
Х. Мендоса
️️️️
E. Tzanakakis
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
М. Ливайя
Пас отдал
П. Манталос
49'
Желтая карточка
Паулиньо
46'
Замена
П. Манталос
️️️️
Н. Гнид
40'
Желтая карточка
М. Ливайя
38'
Желтая карточка
Н. Оливейра
Желтая карточка
A. Karasalidis
21'
20'
Желтая карточка
С. Сварнас
15'
Желтая карточка
Н. Гнид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
20
Хорхе Диас
ЦП
8
Далсью
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
0
N. Mazzola
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
0
J. Alvarez
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
4-3-2
1
27
4
54
Лиавас
27
20
Диас
8
Далсью
24
Цингарас
0
0
3-2-1-3
16
Цинтотас
19
Чигринский
27
Паулиньо
12
Инсуа
2
Василантонопулос
4
Сварнас
8
Симойш
17
Ансарифард
10
Ливайя
7
Оливейра
54
Лиавас
15
15
54
Лиавас
27
10
Мендоса
10
Мендоса
27
9
Вергос
9
Вергос
0
28
Арийиби
28
Арийиби
0
8
Симойш
90
Ботос
90
Ботос
8
Симойш
17
Ансарифард
22
Лопеш
22
Лопеш
17
Ансарифард
26
Гнид
20
Манталос
20
Манталос
26
Гнид
10
Ливайя
19
Албанис
19
Албанис
10
Ливайя
Остались в запасе
Панетоликос
АЕК
0
J. Alvarez
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
0
J. Alvarez
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Панетоликос - АЕК
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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