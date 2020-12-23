Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Лозанна-Спорт
Лугано - Лозанна-Спорт: обзор матча 23 декабря 2020
Лугано
23.12.2020, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Лозанна-Спорт
89'
Желтая карточка
К. Пуэртас
Замена
J. Ardaiz
️️️️
М. Боттани
78'
78'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
П. Бразау
Желтая карточка
М. Боттани
68'
Замена
M. Čovilo
️️️️
Д. Саббатини
68'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
A. Gerndt
68'
Желтая карточка
Р. Мачек
66'
59'
Замена
E. Monteiro
️️️️
Э. Гессан
Замена
Р. Мачек
️️️️
З. Ловрич
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
13
Per Egil Flo
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
25
Марцис Осс
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
76
Lucio Soldini
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Лозанна-Спорт
63
Армель Зохури
ПЗ
22
Айзек Шмидт
ПВ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
48
Théo Rochat
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
3-5-1-1
33
5
Кечкеш
5
5
Дапрела
14
Саббатини
10
Кустодио
7
Факкинетти
19
4
Ловрич
3
Герреро
10
Боттани
2-1-3-1-3
1
Мори
4
Йенц
20
Лосли
15
Барес
28
Бораниясевич
7
Кукурузович
21
Пуэртас
20
Бразау
29
Гессан
9
Туркес
13
10
Боттани
9
9
10
Боттани
4
Ловрич
28
Мачек
28
Мачек
4
Ловрич
14
Саббатини
6
6
14
Саббатини
19
11
Лунгойи
11
Лунгойи
19
29
Гессан
6
6
29
Гессан
20
Бразау
7
Да Кунья
7
Да Кунья
20
Бразау
Остались в запасе
Лугано
Лозанна-Спорт
76
Lucio Soldini
ЦФ
25
Марцис Осс
ЦЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ПЗ
48
Théo Rochat
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
76
Lucio Soldini
ЦФ
25
Марцис Осс
ЦЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
63
Армель Зохури
ПЗ
48
Théo Rochat
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лугано - Лозанна-Спорт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
Новости команд
Все
Лугано
Лозанна-Спорт
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+