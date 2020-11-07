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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Лугано
Лозанна-Спорт - Лугано: обзор матча 07 ноября 2020
Лозанна-Спорт
07.11.2020, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Лугано
11'
M. Maric (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Лугано
90'
+4
Замена
М. Осс
️️️️
Й. Одгор
90'
+4
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Герреро
86'
Замена
Р. Мачек
️️️️
A. Gerndt
85'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
О. Кустодио
76'
Замена
M. Čovilo
️️️️
С. Гвидотти
Желтая карточка
C. Schneuwly
75'
Замена
F. Hysenaj
️️️️
Л. Да Кунья
75'
Замена
J. Geissmann
️️️️
Р. Зехнини
65'
Желтая карточка
Р. Зехнини
51'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
49'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Maric
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
29
Эванн Гессан
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
19
Christian Schneuwly
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Mijat Maric
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Лозанна-Спорт
4
Мориц Йенц
ЦЗ
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
48
Théo Rochat
ЦФ
47
Florian Hysenaj
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
1-2-1-5
1
Мори
20
Лосли
21
Пуэртас
28
Бораниясевич
20
Бразау
19
98
Зехнини
6
13
7
Да Кунья
4-4-1-1
33
14
Лаванчи
5
Кечкеш
5
Дапрела
5
4
Ловрич
34
Гвидотти
19
10
Кустодио
3
Герреро
21
Одгор
98
Зехнини
8
8
98
Зехнини
7
Да Кунья
47
47
7
Да Кунья
19
28
Мачек
28
Мачек
19
21
Одгор
25
Осс
25
Осс
21
Одгор
3
Герреро
7
Факкинетти
7
Факкинетти
3
Герреро
34
Гвидотти
6
6
34
Гвидотти
10
Кустодио
11
Лунгойи
11
Лунгойи
10
Кустодио
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Лугано
1
Thomas Castella
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
48
Théo Rochat
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
58
Себастьян Осигве
ВР
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
48
Théo Rochat
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Лозанна-Спорт - Лугано
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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