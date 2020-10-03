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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Сьон
Лугано - Сьон: обзор матча 03 октября 2020
Лугано
03.10.2020, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Сьон
57'
С. Гвидотти
82'
Ф. Дапрела
40'
А. Гргич
73'
С. Ди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Сьон
Желтая карточка
О. Кустодио
90'
+2
Замена
М. Осс
️️️️
А. Герреро
90'
+1
Замена
M. Čovilo
️️️️
С. Гвидотти
85'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Дапрела
82'
81'
Желтая карточка
I. Martić
Желтая карточка
З. Ловрич
76'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Ди
ГОЛ! 1:1!
С. Гвидотти
57'
50'
Замена
С. Ди
️️️️
Балтасар
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Гргич
Пас отдал
М. Тосетти
Желтая карточка
Ф. Дапрела
38'
35'
Желтая карточка
Балтасар
Замена
J. Ardaiz
️️️️
М. Боттани
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
25
Марцис Осс
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
76
Lucio Soldini
ЦФ
29
David Jovanović
ЦФ
79
Florjan Seferaj
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-4-1-1
58
Осигве
5
Кечкеш
5
Дапрела
14
Лаванчи
5
34
Гвидотти
10
Кустодио
19
4
Ловрич
3
Герреро
10
Боттани
2-4-4
18
Фикеншер
19
19
Бамерт
8
Гргич
23
Тосетти
34
Ндойе
8
Балтасар
76
Итаитинга
9
11
Карлен
27
10
Боттани
9
9
10
Боттани
3
Герреро
25
Осс
25
Осс
3
Герреро
34
Гвидотти
6
6
34
Гвидотти
8
Балтасар
20
Ди
20
Ди
8
Балтасар
Остались в запасе
Лугано
Сьон
28
Роман Мачек
ЦП
76
Lucio Soldini
ЦФ
29
David Jovanović
ЦФ
79
Florjan Seferaj
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
28
Роман Мачек
ЦП
76
Lucio Soldini
ЦФ
29
David Jovanović
ЦФ
79
Florjan Seferaj
ЦФ
Остались в запасе
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лугано - Сьон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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