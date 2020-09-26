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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лугано
Цюрих - Лугано: обзор матча 26 сентября 2020
Цюрих
26.09.2020, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Лугано
38'
Л. Собич
76'
А. Маркезано
9'
A. Gerndt
90+1'
С. Гвидотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Лугано
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
С. Гвидотти
Желтая карточка
Натан
90'
Замена
Натан
️️️️
А. Маркезано
88'
87'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
О. Кустодио
86'
Замена
Р. Мачек
️️️️
А. Герреро
ГОЛ! 2:1!
А. Маркезано
76'
73'
Замена
M. Čovilo
️️️️
М. Боттани
73'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
A. Gerndt
62'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
З. Ловрич
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
62'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Ф. Рохнер
62'
53'
Вторая желтая
Д. Саббатини
ГОЛ! 1:1!
Л. Собич
Пас отдал
А. Маркезано
38'
26'
Желтая карточка
Д. Саббатини
9'
ГОЛ! 0:1!
A. Gerndt
Пас отдал
З. Ловрич
4'
Желтая карточка
З. Ловрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Ассан Сесай
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Натан
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
43
Henri Koide
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Лугано
7
Филип Холендер
ЛАЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
3-5-2
25
Брехнер
33
Шаттин
3
Собич
4
Омераджич
19
Маркезано
27
8
Домджони
19
Сом
27
Рохнер
4
9
Сесай
4-4-1-1
58
Осигве
5
Дапрела
14
Лаванчи
5
5
Кечкеш
10
Кустодио
4
Ловрич
19
14
Саббатини
3
Герреро
10
Боттани
19
Маркезано
5
Натан
5
Натан
19
Маркезано
27
Рохнер
15
Айегун
15
Айегун
27
Рохнер
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
3
Герреро
28
Мачек
28
Мачек
3
Герреро
10
Кустодио
9
9
10
Кустодио
19
7
Холендер
7
Холендер
19
10
Боттани
6
6
10
Боттани
4
Ловрич
34
Гвидотти
34
Гвидотти
4
Ловрич
Остались в запасе
Цюрих
Лугано
1
Живко Костадинович
ВР
43
Henri Koide
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
76
Lucio Soldini
ЦФ
25
Марцис Осс
ЦЗ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
43
Henri Koide
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
Остались в запасе
76
Lucio Soldini
ЦФ
25
Марцис Осс
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Цюрих - Лугано
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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