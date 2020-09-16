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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Брентфорд
Саутгемптон - Брентфорд: обзор матча 16 сентября 2020
Саутгемптон
16.09.2020, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Брентфорд
40'
К. Нергор
45+1'
Д. Да Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Брентфорд
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
84'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Н. Телла
84'
77'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
М. Форсс
71'
Замена
Р. Генри
️️️️
Д. Томпсон
71'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Да Силва
Замена
М. Дженепо
️️️️
Н. Редмонд
71'
58'
Желтая карточка
Ч. Гуд
52'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Да Силва
Пас отдал
Ш. Баптист
40'
ГОЛ! 0:1!
К. Нергор
Пас отдал
Б. Мбемо
12'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Желтая карточка
А. МакКарти
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Брентфорд
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
23
Телла
19
Адамс
28
Ингс
4-3-2-1
12
Дэниэльс
3
Дальсгаард
22
Серенсен
2
Томпсон
5
Гуд
10
Да Силва
23
Нергор
26
Баптист
19
Мбемо
24
Фосу
88
Форсс
27
Редмонд
12
Дженепо
12
Дженепо
27
Редмонд
23
Телла
21
Обафеми
21
Обафеми
23
Телла
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
2
Томпсон
3
Генри
3
Генри
2
Томпсон
10
Да Силва
10
Маркондес
10
Маркондес
10
Да Силва
88
Форсс
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
88
Форсс
Остались в запасе
Саутгемптон
Брентфорд
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
Остались в запасе
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Саутгемптон - Брентфорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
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