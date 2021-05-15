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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Аланьяспор
Анкарагюджю - Аланьяспор: обзор матча 15 мая 2021
Анкарагюджю
15.05.2021, суббота, 18:00
Турция. Суперлига, 42 тур
0 : 1
Завершен
Аланьяспор
24'
Давидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Аланьяспор
Желтая карточка
А. Канкая
89'
78'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
Э. Бекироглу
Замена
E. Ayyildiz
️️️️
Э. Дикмен
77'
72'
Замена
М. Пектемек
️️️️
А. Барейро
Замена
Д. Лукасик
️️️️
С. Четин
60'
Замена
О. Джинар
️️️️
Д. Пайнтсил
60'
Желтая карточка
С. Четин
57'
55'
Желтая карточка
Э. Караджа
Замена
Жералду
️️️️
С. Лобжанидзе
46'
Замена
A. Babacan
️️️️
A. Kulusic
34'
24'
ГОЛ! 0:1!
Давидсон
Пас отдал
У. Гюнеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
66
Мерт Топуз
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Давидсон
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Анкарагюджю
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
34
Alperen Babacan
ЦФ
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
88
Юсуф Эздемир
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-5-1-1
66
Топуз
4
Дикмен
13
22
10
Диуссе
12
Лобжанидзе
28
Пайнтсил
18
Четин
23
Гюнерен
6
Канкая
25
3-5-2
1
Киринтили
33
Цавеллас
24
75
Бингель
10
Кутлу
20
Аксой
20
Гюнеш
11
Давидсон
10
Бекироглу
7
Караджа
28
Барейро
4
Дикмен
97
97
4
Дикмен
12
Лобжанидзе
29
Жералду
29
Жералду
12
Лобжанидзе
13
34
34
13
18
Четин
23
Лукасик
23
Лукасик
18
Четин
28
Пайнтсил
10
Джинар
10
Джинар
28
Пайнтсил
10
Бекироглу
6
6
10
Бекироглу
28
Барейро
9
Пектемек
9
Пектемек
28
Барейро
Остались в запасе
Анкарагюджю
Аланьяспор
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
Главный тренер
Мустафа Далчи
88
Юсуф Эздемир
ОП
28
Марафона
ВР
6
Манолис Сиопис
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
Остались в запасе
88
Юсуф Эздемир
ОП
28
Марафона
ВР
6
Манолис Сиопис
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Анкарагюджю - Аланьяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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