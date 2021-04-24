Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Галатасарай
Антальяспор - Галатасарай: обзор матча 24 апреля 2021
Антальяспор
24.04.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
77'
М. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Галатасарай
90'
+2
Замена
О. Джаглаян
️️️️
К. Актюркоглу
90'
+2
Замена
Т. Антальялы
️️️️
О. Этебо
Желтая карточка
Налдо
88'
Желтая карточка
Н. Шахин
82'
Замена
Н. Шахин
️️️️
М. Йылмаз
80'
79'
Желтая карточка
A. Turan
78'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Х. Дервисоглу
77'
ГОЛ! 0:1!
М. Мохамед
64'
Замена
A. Turan
️️️️
Э. Килинк
64'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Э. Акбаба
Вторая желтая
L. Podolski
59'
Замена
A. Eren Iyican
️️️️
Б. Эзтюрк
45'
+1
Желтая карточка
М. Йылмаз
33'
Желтая карточка
L. Podolski
26'
Замена
D. Orgill
️️️️
С. Гюрлер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
23
Амилтон
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
16
Фреди
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Маркао
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
3-2-5
25
Боффин
27
Йылмаз
5
Эзтюрк
5
Налдо
30
Кудряшов
7
Балчи
19
Акыйол
7
Гюрлер
16
Фреди
10
23
Амилтон
4-3-1-2
16
Муслера
2
Озбайраклы
4
Донк
18
Байрам
23
Маркао
5
Этебо
8
Акбаба
83
Фернандеш
7
Актюркоглу
11
Килинк
28
Дервисоглу
5
Эзтюрк
0
0
5
Эзтюрк
27
Йылмаз
8
Шахин
8
Шахин
27
Йылмаз
7
Гюрлер
12
12
7
Гюрлер
8
Акбаба
42
Мохамед
42
Мохамед
8
Акбаба
5
Этебо
14
Антальялы
14
Антальялы
5
Этебо
28
Дервисоглу
8
Бабел
8
Бабел
28
Дервисоглу
7
Актюркоглу
17
Джаглаян
17
Джаглаян
7
Актюркоглу
11
Килинк
10
10
11
Килинк
Остались в запасе
Антальяспор
Галатасарай
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
Остались в запасе
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Антальяспор - Галатасарай
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Анталья
Новости команд
Все
Антальяспор
Галатасарай
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+