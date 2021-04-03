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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Галатасарай
Хатайспор - Галатасарай: обзор матча 03 апреля 2021
Хатайспор
03.04.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Галатасарай
21'
М. Диуф
29'
Р. Рибейру
72'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Галатасарай
Замена
М. Мерт
️️️️
Р. Рибейру
90'
+6
Замена
B. Camoglu
️️️️
Д. Акинтола
88'
82'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
А. Оникуру
Замена
И. Сакей
️️️️
А. Траоре
81'
Красная карточка
С. Попов
79'
ГОЛ! 3:0!
М. Диуф
Пас отдал
Р. Абид
72'
Желтая карточка
П. Сантос
64'
62'
Желтая карточка
Ш. Озбайраклы
Желтая карточка
Д. Акинтола
57'
Желтая карточка
М. Камара
52'
Желтая карточка
M. Çaytemel
52'
46'
Замена
Р. Бабел
️️️️
С. Фегули
46'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
М. Мохамед
46'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
A. Turan
46'
Замена
М. Линнес
️️️️
М. Сараччи
Желтая карточка
Y. Abdioğlu
37'
ГОЛ! 2:0!
Р. Рибейру
Пас отдал
А. Траоре
29'
24'
Желтая карточка
A. Turan
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Акинтола
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Хатайспор
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
1-3-1-5
1
Моанд
28
Сантос
14
Абид
92
Диуф
90
Попов
7
Камара
55
8
Акинтола
10
Траоре
20
Рибейру
16
4-1-2-1-2
16
Муслера
18
Байрам
4
Донк
2
Озбайраклы
4
Сараччи
8
Фегули
83
Фернандеш
5
Этебо
7
Оникуру
10
42
Мохамед
10
Траоре
5
Сакей
5
Сакей
10
Траоре
20
Рибейру
19
Мерт
19
Мерт
20
Рибейру
8
Акинтола
2
2
8
Акинтола
4
Сараччи
25
Линнес
25
Линнес
4
Сараччи
7
Оникуру
17
Джаглаян
17
Джаглаян
7
Оникуру
8
Фегули
8
Бабел
8
Бабел
8
Фегули
10
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
10
42
Мохамед
9
Фалькао
9
Фалькао
42
Мохамед
Остались в запасе
Хатайспор
Галатасарай
41
Joseph Akomadi
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
41
Joseph Akomadi
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Остались в запасе
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
99
Фатих Озтюрк
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Хатайспор - Галатасарай
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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