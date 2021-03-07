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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Кайсериспор
Хатайспор - Кайсериспор: обзор матча 07 марта 2021
Хатайспор
07.03.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Кайсериспор
54'
П. Сантос
24'
И. Парлак
36'
U. Demirok
58'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Кайсериспор
89'
Замена
K. Luckassen
️️️️
И. Парлак
89'
Замена
Я. Субаши
️️️️
А. Бехич
89'
Замена
E. Demir
️️️️
Д. Аврамовски
Желтая карточка
И. Сакей
88'
Замена
И. Сакей
️️️️
Р. Абид
79'
79'
Замена
M. Okutan
️️️️
П. Энрике
Желтая карточка
Y. Abdioğlu
72'
67'
Замена
C. Sapunaru
️️️️
Д. Аттама
Замена
A. Katranis
️️️️
А. Бупендза
63'
58'
ГОЛ! 1:3!
П. Энрике
Пас отдал
А. Бехич
54'
Желтая карточка
П. Энрике
ГОЛ! 1:2!
П. Сантос
Пас отдал
Р. Рибейру
54'
Красная карточка
Ю. Коне
50'
Замена
М. Камара
️️️️
М. Мерт
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
U. Demirok
Пас отдал
А. Леннон
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Парлак
Пас отдал
К. Мухар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Хатайспор
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
2-3-5
1
Моанд
28
Сантос
99
Коне
14
Абид
92
Диуф
90
Попов
55
20
Рибейру
10
Траоре
8
Акинтола
9
Бупендза
3-1-4-1-1
80
Алемдар
15
4
Коловециос
16
Бехич
3
Аттама
12
Леннон
27
Аврамовски
7
Энрике
73
Мухар
28
Дживелек
23
Парлак
14
Абид
5
Сакей
5
Сакей
14
Абид
19
Мерт
19
Мерт
Мерт
7
Камара
7
Камара
Мерт
9
Бупендза
98
98
9
Бупендза
7
Энрике
24
24
7
Энрике
23
Парлак
42
42
23
Парлак
3
Аттама
22
22
3
Аттама
16
Бехич
3
Субаши
3
Субаши
16
Бехич
27
Аврамовски
14
14
27
Аврамовски
Остались в запасе
Хатайспор
Кайсериспор
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Остались в запасе
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Хатайспор - Кайсериспор
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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