Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Аланьяспор
Карагюмрюк - Аланьяспор: обзор матча 27 февраля 2021
Карагюмрюк
27.02.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Аланьяспор
50'
А. Ндао
88'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Аланьяспор
Замена
J. Lens
️️️️
Ф. Борини
90'
+4
90'
+3
Замена
Ф. Аксой
️️️️
С. Колкер
Замена
Я. Салибу
️️️️
А. Ндао
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Ф. Борини
Пас отдал
Г. Кампи
88'
86'
Желтая карточка
J.
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
81'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Л. Кастро
81'
77'
Замена
J.
️️️️
Ф. Мубандже
76'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Э. Караджа
66'
Желтая карточка
С. Учан
60'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
У. Гюнеш
60'
Замена
А. Барейро
️️️️
Давидсон
55'
Желтая карточка
Давидсон
Желтая карточка
А. Бертолаччи
54'
Желтая карточка
А. Ндао
54'
ГОЛ! 1:0!
А. Ндао
Пас отдал
А. Бертолаччи
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Давидсон
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
93
Aykut Özer
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
6
Хеденстад
37
Кампи
29
Балковец
3
Роко
19
Кастро
6
Билья
91
Бертолаччи
18
Ндао
16
Борини
9
Собич
4-4-2
28
Марафона
29
Мубандже
33
Цавеллас
29
Колкер
75
Бингель
11
Давидсон
20
Гюнеш
48
Учан
10
Кутлу
7
Караджа
9
Пектемек
16
Борини
27
27
16
Борини
19
Кастро
10
Дурмаз
10
Дурмаз
19
Кастро
18
Ндао
93
Салибу
93
Салибу
18
Ндао
9
Собич
9
9
9
Собич
11
Давидсон
28
Барейро
28
Барейро
11
Давидсон
7
Караджа
10
Бекироглу
10
Бекироглу
7
Караджа
29
Мубандже
24
24
29
Мубандже
20
Гюнеш
92
Кадзиор
92
Кадзиор
20
Гюнеш
29
Колкер
20
Аксой
20
Аксой
29
Колкер
Остались в запасе
Карагюмрюк
Аланьяспор
93
Aykut Özer
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
96
Emre Çolak
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
6
Манолис Сиопис
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
96
Emre Çolak
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
6
Манолис Сиопис
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Карагюмрюк - Аланьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+