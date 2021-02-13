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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Фенербахче
Карагюмрюк - Фенербахче: обзор матча 13 февраля 2021
Карагюмрюк
13.02.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Карагюмрюк - Фенербахче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
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