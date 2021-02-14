Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Касымпаша
Галатасарай - Касымпаша: обзор матча 14 февраля 2021
Галатасарай
14.02.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
9'
К. Актюркоглу
89'
М. Мохамед (П)
51'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Касымпаша
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Мохамед
89'
85'
Желтая карточка
D. Tošić
82'
Желтая карточка
К. Варга
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
М. Линнес
82'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
К. Актюркоглу
77'
Замена
Р. Донк
️️️️
Р. Бабел
72'
71'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
Замена
А. Оникуру
️️️️
Э. Килинк
71'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Ж. Фернандеш
71'
51'
ГОЛ! 1:1!
И. Телин
Пас отдал
Х. Хайрадинович
46'
Замена
К. Варга
️️️️
Ж. Коомсон
15'
Желтая карточка
И. Телин
ГОЛ! 1:0!
К. Актюркоглу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
0
Duško Tošić
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
28
Furkan Kulekci
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
4-2-1-3
16
Муслера
27
Люиндама
23
Маркао
18
Байрам
25
Линнес
5
Этебо
83
Фернандеш
7
Актюркоглу
8
Бабел
11
Килинк
42
Мохамед
3-3-1-3
1
Ташкыран
25
Бречка
94
Хадергьонай
4
Хаддади
8
Бистрович
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Коомсон
15
Ходжич
0
92
Телин
11
Килинк
7
Оникуру
7
Оникуру
11
Килинк
7
Актюркоглу
2
Йедлин
2
Йедлин
7
Актюркоглу
8
Бабел
4
Донк
4
Донк
8
Бабел
83
Фернандеш
8
Акбаба
8
Акбаба
83
Фернандеш
25
Линнес
20
Бельханда
20
Бельханда
25
Линнес
7
Коомсон
7
Варга
7
Варга
7
Коомсон
Остались в запасе
Галатасарай
Касымпаша
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
28
Бартуг Элмаз
ОП
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
28
Furkan Kulekci
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
28
Бартуг Элмаз
ОП
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
Остались в запасе
28
Furkan Kulekci
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Галатасарай - Касымпаша
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Касымпаша
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+