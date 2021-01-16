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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Трабзонспор
Антальяспор - Трабзонспор: обзор матча 16 января 2021
Антальяспор
16.01.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
25'
Амилтон
90+6'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Трабзонспор
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Б. Афобе
Замена
А. Яхович
️️️️
Фреди
83'
82'
Желтая карточка
Ж. Перейра
Желтая карточка
Р. Боффин
78'
70'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Л. Бэйкер
70'
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Пармак
Замена
Д. Синик
️️️️
Амилтон
70'
Желтая карточка
Х. Езмерт
69'
64'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
С. Асан
Замена
Э. Албайрак
️️️️
D. Orgill
37'
Вторая желтая
E. Gülüm
33'
ГОЛ! 1:0!
Амилтон
Пас отдал
Фреди
25'
Желтая карточка
Фреди
13'
12'
Пенальти не реализован!
К. Экубан
Желтая карточка
E. Gülüm
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
23
Амилтон
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
10
Sidney Sam
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
24
Serdar Poyraz
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-4-1-1
25
Боффин
30
Кудряшов
5
Налдо
2
7
Балчи
23
Амилтон
8
Шахин
16
Фреди
88
Езмерт
17
Байракдар
12
4-4-2
1
Чакир
5
Хосейни
32
Ие
23
Марлон
61
Асан
6
Пармак
33
Омюр
81
Экубан
8
Бэйкер
9
Нвакаеме
21
Джанини
12
6
Албайрак
6
Албайрак
12
23
Амилтон
70
Синик
70
Синик
23
Амилтон
16
Фреди
18
Яхович
18
Яхович
16
Фреди
61
Асан
27
Перейра
27
Перейра
61
Асан
6
Пармак
7
Сари
7
Сари
6
Пармак
8
Бэйкер
23
Афобе
23
Афобе
8
Бэйкер
Остались в запасе
Антальяспор
Трабзонспор
24
Serdar Poyraz
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
10
Sidney Sam
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
8
Флавио
ЦП
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
24
Serdar Poyraz
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
10
Sidney Sam
ЦП
Остались в запасе
8
Флавио
ЦП
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Антальяспор - Трабзонспор
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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