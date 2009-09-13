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АПЛ 2026/2027
Бирмингем Сити - Астон Вилла
Бирмингем Сити - Астон Вилла: обзор матча 13 сентября 2009
Бирмингем Сити
13.09.2009, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
86'
Г. Агбонлахор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Астон Вилла
Замена
К. Филлипс
️️️️
Л. Карсли
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Д. Карью
Замена
К. Бенитес
️️️️
Г. О`Коннор
Замена
️️️️
Д. Карью
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
С. Сидуэлл
Замена
Л. Карсли
️️️️
Д. МакФадден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
4
Франк Кедрю
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ПП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
7
Себастьян Ларссон
ЦФ
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЛП
19
Стилян Петров
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
26
Ли Карсли
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
28
Гари МакШеффри
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
4-4-2
1
Харт
4
Кедрю
28
Джонсон
12
Парнаби
10
Тайнио
18
Фахи
8
Бойер
16
Фергюсон
24
МакФадден
7
Ларссон
8
О`Коннор
3-2-4-1
24
Фридель
39
Коллинс
3
Уорнок
22
Данн
3
Куэльяр
15
Янг
19
Петров
14
Сидуэлл
20
Милнер
6
Рео-Кокер
11
Агбонлахор
Карсли
9
Филлипс
9
Филлипс
Карсли
24
МакФадден
26
Карсли
26
Карсли
24
МакФадден
8
О`Коннор
15
Бенитес
15
Бенитес
8
О`Коннор
11
Карью
11
Карью
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Астон Вилла
28
Гари МакШеффри
ЦФ
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
28
Гари МакШеффри
ЦФ
6
Джованни Эспиноса
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Бирмингем Сити - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:55 (прямая)
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