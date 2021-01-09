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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Антальяспор
Гезтепе - Антальяспор: обзор матча 09 января 2021
Гезтепе
09.01.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Антальяспор
77'
Д. Синик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Антальяспор
90'
+2
Замена
Э. Албайрак
️️️️
Амилтон
Замена
З. Трипич
️️️️
М. Михоевич
81'
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Синик
Пас отдал
Фреди
72'
Желтая карточка
Фреди
Замена
B. Süleyman
️️️️
S. Napoleoni
71'
68'
Замена
Д. Синик
️️️️
Н. Шахин
68'
Замена
А. Яхович
️️️️
Г. Байракдар
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Б. Эмир
59'
Замена
Я. Каян
️️️️
K. Sönmez
58'
Желтая карточка
С. Айдогду
55'
Желтая карточка
М. Михоевич
49'
15'
Замена
E. Gülüm
️️️️
В. Сары
Желтая карточка
М. Палули
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Халил Акбунар
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Фреди
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
23
Амилтон
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
90
Efe Binici
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
10
Sidney Sam
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
4-3-3
70
Эгрибаят
3
Михоевич
4
Тити
41
Эмир
7
Палули
7
Акбунар
8
Айдогду
99
12
Идейе
27
Ндиайе
6
4-4-1-1
25
Боффин
7
Балчи
89
Сары
5
Налдо
30
Кудряшов
88
Езмерт
23
Амилтон
8
Шахин
16
Фреди
17
Байракдар
12
41
Эмир
68
Бурекович
68
Бурекович
41
Эмир
99
66
66
99
3
Михоевич
10
Трипич
10
Трипич
3
Михоевич
6
20
Каян
20
Каян
6
89
Сары
2
2
89
Сары
23
Амилтон
6
Албайрак
6
Албайрак
23
Амилтон
8
Шахин
70
Синик
70
Синик
8
Шахин
17
Байракдар
18
Яхович
18
Яхович
17
Байракдар
Остались в запасе
Гезтепе
Антальяспор
90
Efe Binici
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
10
Sidney Sam
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
90
Efe Binici
ЦФ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
Остались в запасе
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
10
Sidney Sam
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Гезтепе - Антальяспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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