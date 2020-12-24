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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Генчлербирлиги
Сивасспор - Генчлербирлиги: обзор матча 24 декабря 2020
Сивасспор
24.12.2020, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
45+2'
М. Градель
71'
Х. Арслан
86'
М. Ятабаре
90+2'
А. Кызылдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Генчлербирлиги
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Кызылдаг
Пас отдал
О. Артан
90'
Замена
M. Cecenoglu
️️️️
Б. Эздемир
Замена
Х. Феликс
️️️️
Ф. Файр
89'
Замена
️️️️
М. Градель
89'
ГОЛ! 3:0!
М. Ятабаре
Пас отдал
М. Градель
86'
77'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
S. Yilmaz
77'
Замена
M. Huseyin Seyhan
️️️️
M. Yildirim
72'
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
Д. Сио
ГОЛ! 2:0!
Х. Арслан
Пас отдал
Ф. Файр
71'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Э. Йесилюрт
70'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
О. Кайоде
64'
46'
Замена
D. Furman
️️️️
B. Stancu
ГОЛ! 1:0!
М. Градель
Пас отдал
Клаудемир
45'
+2
43'
Желтая карточка
А. Кызылдаг
38'
Желтая карточка
О. Артан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
3
Берат Эздемир
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
55
Abdullah Sahindere
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
16
Batuhan Ucan
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
66
Ulusoy Mert Kabasakal
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
3-5-2
30
Самасса
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
87
Гойано
76
Файр
10
Градель
6
Ялчин
37
Арслан
6
Клаудемир
80
Кайоде
17
Йесилюрт
4-5-1
15
Нордфельдт
27
Артан
11
Пехливан
39
4
Кызылдаг
3
Эздемир
17
21
Кандеяш
8
13
Сио
9
76
Файр
7
Феликс
7
Феликс
76
Файр
17
Йесилюрт
7
Озтекин
7
Озтекин
17
Йесилюрт
80
Кайоде
9
Ятабаре
9
Ятабаре
80
Кайоде
3
Эздемир
77
77
3
Эздемир
9
7
7
9
8
0
0
8
17
19
Берисбек
19
Берисбек
17
13
Сио
11
11
13
Сио
Остались в запасе
Сивасспор
Генчлербирлиги
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
16
Batuhan Ucan
ЦФ
66
Ulusoy Mert Kabasakal
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
55
Abdullah Sahindere
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
16
Batuhan Ucan
ЦФ
66
Ulusoy Mert Kabasakal
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
55
Abdullah Sahindere
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Сивасспор - Генчлербирлиги
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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