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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Хатайспор
Галатасарай - Хатайспор: обзор матча 05 декабря 2020
Галатасарай
05.12.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Хатайспор
32'
М. Дианье
64'
П. Сантос (АГ)
90+2'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Хатайспор
ГОЛ! 3:0!
К. Актюркоглу
90'
+2
Замена
A. Yavuz Kol
️️️️
М. Дианье
88'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Э. Акбаба
88'
85'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Д. Акинтола
80'
Вторая желтая
G. Karadeniz
Замена
О. Этебо
️️️️
Э. Килинк
80'
Замена
О. Байрам
️️️️
С. Фегули
79'
74'
Желтая карточка
G. Karadeniz
Замена
Д. Секидика
️️️️
О. Джаглаян
70'
Желтая карточка
Э. Ташдемир
69'
67'
Замена
️️️️
Р. Абид
67'
Замена
А. Бупендза
️️️️
S. Ilgaz
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Сантос
64'
Желтая карточка
Маркао
59'
58'
Замена
G. Karadeniz
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 1:0!
М. Дианье
Пас отдал
С. Фегули
32'
Желтая карточка
М. Дианье
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
10
Selim Ilgaz
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Хатайспор
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
4-1-2-3
99
Озтюрк
23
Маркао
4
Донк
33
Ташдемир
25
Линнес
8
Фегули
14
Антальялы
8
Акбаба
45
Дианье
11
Килинк
17
Джаглаян
1-4-5
1
Моанд
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
5
Сакей
10
8
Акинтола
10
Траоре
2
55
45
Дианье
7
7
45
Дианье
8
Акбаба
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Акбаба
8
Фегули
18
Байрам
18
Байрам
8
Фегули
11
Килинк
5
Этебо
5
Этебо
11
Килинк
17
Джаглаян
70
Секидика
70
Секидика
17
Джаглаян
8
Акинтола
7
Барбоза
7
Барбоза
8
Акинтола
10
9
Бупендза
9
Бупендза
10
10
Траоре
11
11
10
Траоре
Остались в запасе
Галатасарай
Хатайспор
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Arda Turan
ЦФ
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Галатасарай - Хатайспор
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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