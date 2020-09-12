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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Аланьяспор
Сивасспор - Аланьяспор: обзор матча 12 сентября 2020
Сивасспор
12.09.2020, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Аланьяспор
22'
Давидсон
90'
С. Колкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Аланьяспор
90'
ГОЛ! 0:2!
С. Колкер
Пас отдал
Г. Цавеллас
88'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Э. Караджа
83'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Т. Бакасетас
83'
Замена
М. Пектемек
️️️️
А. Барейро
Замена
А. Коне
️️️️
Д. Османпаша
76'
Замена
З. Эрдал
️️️️
У. Чифтци
76'
Желтая карточка
У. Чифтци
75'
74'
Желтая карточка
Давидсон
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
74'
73'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
Ф. Аксой
Замена
Я. Озтекин
️️️️
М. Гойано
65'
Желтая карточка
Д. Османпаша
50'
Замена
К. Нинга
️️️️
Х. Феликс
46'
Замена
Клаудемир
️️️️
Р. Ялчин
46'
Желтая карточка
Х. Арслан
36'
22'
ГОЛ! 0:1!
Давидсон
Пас отдал
Э. Караджа
4'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Аланьяспор
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-3-3
30
Самасса
87
Гойано
88
Османпаша
3
Чифтци
14
Камара
6
Ялчин
37
Арслан
10
Градель
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
7
Феликс
4-3-1-2
28
Марафона
33
Цавеллас
24
29
Колкер
29
Мубандже
48
Учан
20
Аксой
11
Давидсон
9
Бакасетас
7
Караджа
28
Барейро
3
Чифтци
58
Эрдал
58
Эрдал
3
Чифтци
6
Ялчин
6
Клаудемир
6
Клаудемир
6
Ялчин
87
Гойано
7
Озтекин
7
Озтекин
87
Гойано
88
Османпаша
2
Коне
2
Коне
88
Османпаша
7
Феликс
29
Нинга
29
Нинга
7
Феликс
9
Бакасетас
6
Сиопис
6
Сиопис
9
Бакасетас
7
Караджа
75
Бингель
75
Бингель
7
Караджа
20
Аксой
6
6
20
Аксой
28
Барейро
9
Пектемек
9
Пектемек
28
Барейро
Остались в запасе
Сивасспор
Аланьяспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Месут Баккал
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Остались в запасе
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Сивасспор - Аланьяспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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