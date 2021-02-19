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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 19 февраля 2021
Бетис
19.02.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
84'
Б. Иглесиас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Хетафе
Вторая желтая
В. Карвалью
90'
+4
Желтая карточка
В. Карвалью
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
К. Аленья
88'
Замена
Х. Мата
️️️️
К. Эрнандес
88'
Замена
Э. Унал
️️️️
Н. Максимович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Иглесиас
84'
81'
Замена
Т. Кубо
️️️️
А. Ньом
80'
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
79'
Замена
Хуанми
️️️️
К. Тельо
79'
Пенальти не реализован!
С. Каналес
76'
75'
Желтая карточка
С. Шакла
Желтая карточка
А. Гуардадо
70'
67'
Замена
К. Аленья
️️️️
Анхель
Желтая карточка
Г. Родригес
66'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Руйбаль
63'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Л. Морон
63'
Желтая карточка
С. Каналес
62'
45'
Желтая карточка
М. Арамбарри
38'
Желтая карточка
Э. Кабако
Замена
К. Тельо
️️️️
Н. Фекир
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-2-3-1
1
Жоэль
33
Миранда
2
Манди
26
Сидней
22
Эмерсон
2
Родригес
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
24
Руйбаль
80
Морон
3-2-2-2
13
Сорья
2
Джене
4
Шакла
23
Кабако
12
Ньом
17
Кукурелья
8
Арамбарри
88
Максимович
9
Анхель
9
Эрнандес
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
10
Фекир
37
Тельо
37
Тельо
10
Фекир
24
Руйбаль
17
Хоакин
17
Хоакин
24
Руйбаль
Тельо
7
Хуанми
7
Хуанми
Тельо
80
Морон
7
Иглесиас
7
Иглесиас
80
Морон
12
Ньом
14
Кубо
14
Кубо
12
Ньом
9
Анхель
10
Аленья
10
Аленья
9
Анхель
88
Максимович
20
Унал
20
Унал
88
Максимович
9
Эрнандес
17
Мата
17
Мата
9
Эрнандес
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
19
Яссин Фекир
ЛВ
11
Алекс Морено
ЛЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
1
Клаудио Браво
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
30
Джон Финн
ЦФ
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
19
Яссин Фекир
ЛВ
11
Алекс Морено
ЛЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
1
Клаудио Браво
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Остались в запасе
30
Джон Финн
ЦФ
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Хетафе
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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