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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Севилья
Гранада - Севилья: обзор матча 17 октября 2020
Гранада
17.10.2020, суббота, 14:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
82'
Я. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Севилья
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Васкес
Желтая карточка
Ф. Вико
85'
85'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
С. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Я. Эррера
Пас отдал
Д. Фулкье
82'
Замена
Ф. Вико
️️️️
А. Монторо
75'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Р. Сольдадо
74'
Желтая карточка
А. Пуэртас
71'
70'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Я. Эррера
️️️️
М. Гоналон
60'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Р. Кенеди
60'
46'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
К. Фернандес Луна
46'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Сусо
45'
+4
Вторая желтая
Х. Хордан
45'
+3
Желтая карточка
Х. Хордан
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Д. Дуарте
44'
Желтая карточка
Д. Фулкье
40'
Желтая карточка
М. Гоналон
30'
18'
Замена
М. Акунья
️️️️
С. Эскудеро
10'
Желтая карточка
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
21
Нева
5
Санчес
22
Дуарте
20
Фулкье
25
Гоналон
6
Милья
19
Монторо
29
Кенеди
7
Пуэртас
9
Сольдадо
4-1-2-1-2
37
Буну
16
Навас
21
Гомес
34
Карлос
18
Эскудеро
5
Фернандо
11
Ракитич
19
Хордан
10
Сусо
14
Фернандес Луна
16
Эль-Хаддади
29
Кенеди
11
Мачис
11
Мачис
29
Кенеди
9
Сольдадо
97
Суарес
97
Суарес
9
Сольдадо
22
Дуарте
24
Вальехо
24
Вальехо
22
Дуарте
25
Гоналон
21
Эррера
21
Эррера
25
Гоналон
19
Монторо
19
Вико
19
Вико
19
Монторо
18
Эскудеро
21
Акунья
21
Акунья
18
Эскудеро
21
Гомес
20
Васкес
20
Васкес
21
Гомес
10
Сусо
7
Окампос
7
Окампос
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
16
Эль-Хаддади
14
Фернандес Луна
26
де Йонг
26
де Йонг
14
Фернандес Луна
Остались в запасе
Гранада
Севилья
29
Альберто Соро
ПВ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
14
Оскар Родригес
АП
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
29
Альберто Соро
ПВ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Гранада - Севилья
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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