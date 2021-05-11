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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Риу Аве
Санта-Клара - Риу Аве: обзор матча 11 мая 2021
Санта-Клара
11.05.2021, вторник, 18:00
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 0
Завершен
Риу Аве
52'
К. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Риу Аве
Желтая карточка
Кризан
90'
+3
Замена
C.
️️️️
К. Жуниор
86'
Замена
J. Afonso
️️️️
Линкольн
86'
84'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
79'
Желтая карточка
R. Meshino
77'
Замена
R. Meshino
️️️️
Р. Камашу
77'
Замена
П. Амарал
️️️️
И. Пинту
Замена
U.
️️️️
Аллано
76'
73'
Желтая карточка
F. Coentrão
Желтая карточка
Аллано
69'
63'
Замена
J. Brandão
️️️️
Гуга
Замена
Кризан
️️️️
Р. Кошта
63'
59'
Замена
Пеле
️️️️
Ч. Жеральдеш
ГОЛ! 1:0!
К. Жуниор
52'
47'
Желтая карточка
Гуга
Желтая карточка
М. Вильянуэва
45'
+1
Желтая карточка
Мансур
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Линкольн
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
19
Руй Кошта
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
0
Fábio Coentrão
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Санта-Клара
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
33
Lucas Marques
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Риу Аве
24
Педру Амарал
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
25
Пеле
ЦП
21
Junior Brandão
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Феррейра
70
Мансур
17
Вильянуэва
15
Кардосо
2
Рамуш
5
Морита
18
Линкольн
8
Карвальо
2
Аллано
13
Жуниор
19
Кошта
4-3-3
1
21
Боревкович
33
Сантос
6
Гуга
12
Пинту
12
Жеральдеш
64
Камашу
6
Аугусто
10
Дала
20
Карлос Манэ
0
2
Аллано
17
17
2
Аллано
18
Линкольн
5
5
18
Линкольн
13
Жуниор
10
10
13
Жуниор
19
Кошта
9
Кризан
9
Кризан
19
Кошта
6
Гуга
21
21
6
Гуга
64
Камашу
8
8
64
Камашу
12
Пинту
24
Амарал
24
Амарал
12
Пинту
12
Жеральдеш
25
Пеле
25
Пеле
12
Жеральдеш
Остались в запасе
Санта-Клара
Риу Аве
33
Lucas Marques
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
26
Jean Patric
ЦФ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
45
Leandro Silva
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
33
Lucas Marques
ЦФ
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
26
Jean Patric
ЦФ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
45
Leandro Silva
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Санта-Клара - Риу Аве
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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