Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Жил Висенте
Маритиму - Жил Висенте: обзор матча 05 мая 2021
Маритиму
05.05.2021, среда, 21:00
Португалия. Примейра, 31 тур
0 : 1
Завершен
Жил Висенте
34'
С. Лино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Жил Висенте
Желтая карточка
Л. Андраде
90'
+5
90'
+3
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Педринью
90'
+3
Замена
К. Фуджимото
️️️️
D. Silva
88'
Желтая карточка
D.
86'
Желтая карточка
В. Карвальо
83'
Желтая карточка
И. Барай
81'
Замена
И. Ногейра
️️️️
С. Лино
Замена
F. Bambock
️️️️
Р. Сантос
71'
Желтая карточка
Р. Сантос
68'
Замена
M.
️️️️
А. Алипур
66'
Замена
T. Soderstrom
️️️️
К. Винк
66'
62'
Замена
И. Барай
️️️️
A. Leautey
Желтая карточка
Р. Гитан
55'
Замена
М. Гермес
️️️️
Ф. Шина
46'
Замена
J. Correa
️️️️
П. Пеладжо
46'
Желтая карточка
К. Винк
43'
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Лино
Пас отдал
В. Карвальо
Желтая карточка
П. Пеладжо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
9
Али Алипур
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Витор Карвальо
ЦП
8
Педринью
ЦП
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Маритиму
27
Charles
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
0
J. Correa
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
17
Milson
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
31
Diogo Silva
ЦФ
9
Miullen
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Абедзаде
45
Шина
5
Зайнадине
15
Сантос
5
Андраде
2
Винк
6
Пеладжо
99
Гитан
12
Коста
95
Таго
9
Алипур
3-1-2-4
33
2
Перейра
5
Родригао
26
Фернандеш
30
Минейро
6
Карвальо
8
Педринью
16
Лино
7
Лоуренси
50
31
2
Винк
23
23
2
Винк
9
Алипур
17
17
9
Алипур
45
Шина
22
Гермес
22
Гермес
45
Шина
6
Пеладжо
0
0
6
Пеладжо
15
Сантос
12
12
15
Сантос
31
31
19
Фуджимото
19
Фуджимото
16
Лино
40
Ногейра
40
Ногейра
16
Лино
8
Педринью
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
8
Педринью
50
77
Барай
77
Барай
50
Остались в запасе
Маритиму
Жил Висенте
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
27
Charles
ВР
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
99
Брайан Араухо
ВР
9
Miullen
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
27
Charles
ВР
7
Ruben Macedo
ЦФ
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
9
Miullen
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Маритиму - Жил Висенте
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
Новости команд
Все
Маритиму
Жил Висенте
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+