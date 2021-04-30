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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Фамаликан
Порту - Фамаликан: обзор матча 30 апреля 2021
Порту
30.04.2021, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 30 тур
3 : 2
Завершен
Фамаликан
8'
Т. Мартинес
61'
М. Тареми (П)
75'
М. Груйич
44'
И. Родригес
90+1'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Фамаликан
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
А. Силва
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Отавио
87'
Замена
М. Марега
️️️️
М. Тареми
82'
Замена
С. Оливейра
️️️️
М. Урибе
82'
ГОЛ! 3:1!
М. Груйич
Пас отдал
Отавио
75'
75'
Замена
А. Силва
️️️️
К. Вердонк
73'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
72'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
D. Figueiras
63'
Замена
Б. Краев
️️️️
М. Угарте
63'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
И. Хайме
61'
Желтая карточка
D. Figueiras
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Тареми
61'
57'
Желтая карточка
Д. Кейруш
Замена
Л. Диас
️️️️
Ф. Консейсау
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
И. Родригес
Желтая карточка
М. Груйич
31'
Замена
️️️️
Х. Корона
18'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мартинес
Пас отдал
М. Тареми
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
88
Пепе
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
27
Карраша
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
3-2-3-2
1
Маркесин
2
Лейте
99
Мбемба
13
Манафа
8
Груйич
8
Урибе
7
Консейсау
25
Отавио
17
Корона
9
Тареми
11
Мартинес
4-1-2-2-1
1
Жуниор
5
Риччели
5
Кейруш
7
24
Вердонк
5
Угарте
12
Ассунсао
88
Пепе
24
Хайме
23
Диаш
7
Родригес
7
Консейсау
14
Диас
14
Диас
7
Консейсау
9
Тареми
91
Марега
91
Марега
9
Тареми
8
Урибе
27
Оливейра
27
Оливейра
8
Урибе
25
Отавио
20
Виейра
20
Виейра
25
Отавио
7
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
7
5
Угарте
23
Краев
23
Краев
5
Угарте
24
Вердонк
33
Силва
33
Силва
24
Вердонк
24
Хайме
19
Тавареш
19
Тавареш
24
Хайме
Остались в запасе
Порту
Фамаликан
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
3
Edwin Herrera
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
3
Edwin Herrera
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Порту - Фамаликан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
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