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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Витория Гимараеш
Порту - Витория Гимараеш: обзор матча 22 апреля 2021
Порту
22.04.2021, четверг, 23:00
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
49'
М. Марега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Витория Гимараеш
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Х. Корона
87'
Замена
Р. Бару
️️️️
С. Оливейра
87'
86'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Пепелу
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
80'
Замена
М. Груйич
️️️️
Отавио
80'
79'
Замена
M. Agu
️️️️
А. Андре
79'
Замена
Н. Хольм
️️️️
О. Эступиньян
Желтая карточка
М. Марега
74'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Марега
74'
64'
Замена
R. Lameiras
️️️️
М. Эдвардс
64'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Рочинья
ГОЛ! 1:0!
М. Марега
Пас отдал
Отавио
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
27
Карраша
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
14
Нану
3
Пепе
99
Мбемба
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тареми
4-4-2
14
Варела
77
Сако
2
Мумин
44
13
Амару
21
Андре Андре
14
Менса
10
Эдвардс
18
Пепелу
19
Эступиньян
10
Рочинья
17
Корона
7
Консейсау
7
Консейсау
17
Корона
91
Марега
14
Диас
14
Диас
91
Марега
25
Отавио
8
Груйич
8
Груйич
25
Отавио
27
Оливейра
28
Бару
28
Бару
27
Оливейра
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
18
Пепелу
17
Жанвье
17
Жанвье
18
Пепелу
19
Эступиньян
29
Хольм
29
Хольм
19
Эступиньян
10
Рочинья
8
Алмейда
8
Алмейда
10
Рочинья
21
Андре Андре
24
24
21
Андре Андре
10
Эдвардс
10
10
10
Эдвардс
Остались в запасе
Порту
Витория Гимараеш
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
24
Зие Уаттара
ПЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
24
Зие Уаттара
ПЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Порту - Витория Гимараеш
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
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