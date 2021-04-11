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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Фамаликан
Спортинг - Фамаликан: обзор матча 11 апреля 2021
Спортинг
11.04.2021, воскресенье, 22:00
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 1
Завершен
Фамаликан
25'
П. Гонсалвеш
27'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Фамаликан
90'
+4
Желтая карточка
Л. Жуниор
90'
Замена
Х. Перейра
️️️️
М. Угарте
90'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
Пепе
86'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
Ж. Диаш
85'
Замена
Б. Краев
️️️️
И. Хайме
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Т. Томаш
76'
70'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
А. Силва
69'
Желтая карточка
Риччели
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Ж. Мариу
62'
Желтая карточка
П. Порро
58'
53'
Желтая карточка
П. Вильям
Желтая карточка
Антунеш
51'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Ж. Палинья
46'
Замена
М. Рейс
️️️️
З. Феддаль
46'
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
Пас отдал
И. Хайме
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Паулинью
25'
Желтая карточка
Ж. Палинья
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
88
Пепе
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
3-3-2-2
1
Адан
13
Нету
4
Коатес
3
Феддаль
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
23
Мариу
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
8
Томаш
4-1-2-2-1
1
Жуниор
3
Вильям
5
Риччели
7
19
Винагре
5
Угарте
12
Ассунсао
88
Пепе
24
Хайме
23
Диаш
33
Силва
23
Мариу
77
Кабрал
77
Кабрал
23
Мариу
6
Палинья
21
Браганца
21
Браганца
6
Палинья
3
Феддаль
2
Рейс
2
Рейс
3
Феддаль
8
Томаш
11
Сантуш
11
Сантуш
8
Томаш
5
Угарте
26
Перейра
26
Перейра
5
Угарте
23
Диаш
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
23
Диаш
88
Пепе
5
Кейруш
5
Кейруш
88
Пепе
24
Хайме
23
Краев
23
Краев
24
Хайме
33
Силва
19
Тавареш
19
Тавареш
33
Силва
Остались в запасе
Спортинг
Фамаликан
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
3
Edwin Herrera
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
Остались в запасе
3
Edwin Herrera
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Спортинг - Фамаликан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
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0 : 2
30.10.2026
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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