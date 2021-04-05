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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Маритиму
Бенфика - Маритиму: обзор матча 05 апреля 2021
Бенфика
05.04.2021, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 0
Завершен
Маритиму
21'
Л. Вальдшмидт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Маритиму
Желтая карточка
Д. Нуньес
90'
+5
Замена
Шикинью
️️️️
Л. Вальдшмидт
90'
Замена
Я. Вертонген
️️️️
А. Таарабт
90'
88'
Замена
Р. Гитан
️️️️
F. Bambock
79'
Желтая карточка
П. Пеладжо
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Х. Сеферович
78'
78'
Замена
M.
️️️️
Э. Коста
Желтая карточка
Рафа
72'
71'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Ж. Ирмер
71'
Замена
J. Correa
️️️️
Ж. Таго
Замена
Ф. Серви
️️️️
Эвертон
63'
38'
Желтая карточка
К. Винк
38'
Желтая карточка
Р. Сантос
Желтая карточка
Ю. Вайгль
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Вальдшмидт
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
12
Franck Bambock
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
33
Жардел
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
0
J. Correa
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
17
Milson
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
3-1-1-1-4
23
Лейте
22
Гримальдо
30
Отаменди
4
Вериссимо
5
Вайгль
49
Таарабт
7
Гонсалвеш
27
Рафа
9
Сеферович
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
3-3-1-3
1
Абедзаде
2
Каро
15
Сантос
5
Зайнадине
2
Винк
5
Ирмер
22
Гермес
12
95
Таго
12
Коста
9
Алипур
9
Сеферович
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Сеферович
49
Таарабт
14
Вертонген
14
Вертонген
49
Таарабт
7
Вальдшмидт
22
Шикинью
22
Шикинью
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
10
Серви
10
Серви
7
Эвертон
12
99
Гитан
99
Гитан
12
12
Коста
17
17
12
Коста
5
Ирмер
6
Пеладжо
6
Пеладжо
5
Ирмер
95
Таго
0
0
95
Таго
Остались в запасе
Бенфика
Маритиму
12
Жилберто
ПЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
33
Жардел
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
44
Лукас Африко
ЦЗ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
27
Charles
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
33
Жардел
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
Остались в запасе
44
Лукас Африко
ЦЗ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
27
Charles
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Бенфика - Маритиму
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
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