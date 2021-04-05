Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Брага
Фаренсе - Брага: обзор матча 05 апреля 2021
Фаренсе
05.04.2021, понедельник, 20:45
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 2
Завершен
Брага
29'
А. Мусрати
90+1'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Брага
90'
+4
Замена
Роланду
️️️️
Р. Орта
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Шпорар
Замена
Б. Мансилья
️️️️
Б. Ауашерия
75'
74'
Замена
А. Орта
️️️️
Ж. Новейш
60'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Л. Пиазон
60'
Замена
А. Шпорар
️️️️
А. Руис
49'
Желтая карточка
К. Борха
Замена
M. Queta
️️️️
Ф. Исидоро
40'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Мусрати
Пас отдал
Ж. Новейш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
22
Beto
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
25
Райан Галд
АП
40
Eduardo Mancha
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
13
Бура
ОП
11
Брайан Мансилья
ЦП
41
Cássio Scheid
ЦФ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
2-2-3-1-2
22
12
15
Тавареш
30
Абнер
6
Удрхири
47
Лукка
14
Исидоро
20
Ауашерия
25
Галд
9
40
4-2-2-2
1
Матеус
47
Эшгайю
3
Тормена
34
Силва
26
Борха
7
Новейш
73
Мусрати
21
Орта
13
Галено
12
Пиазон
9
Руис
14
Исидоро
10
10
14
Исидоро
20
Ауашерия
11
Мансилья
11
Мансилья
20
Ауашерия
21
Орта
6
Роланду
6
Роланду
21
Орта
12
Пиазон
10
Гайтан
10
Гайтан
12
Пиазон
7
Новейш
6
Орта
6
Орта
7
Новейш
9
Руис
99
Шпорар
99
Шпорар
9
Руис
Остались в запасе
Фаренсе
Брага
1
Уго Маркеш
ВР
41
Cássio Scheid
ЦФ
13
Бура
ОП
17
Miguel Bandarra
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
31
Кажу
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Тиагу Са
ВР
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
41
Cássio Scheid
ЦФ
13
Бура
ОП
17
Miguel Bandarra
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
Остались в запасе
2
Зе Карлуш
ЦЗ
31
Кажу
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Тиагу Са
ВР
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Фаренсе - Брага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
Новости команд
Все
Фаренсе
Брага
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+