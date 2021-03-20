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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Порту
Портимоненси - Порту: обзор матча 20 марта 2021
Портимоненси
20.03.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 24 тур
1 : 2
Завершен
Порту
64'
Ф. Канде
45+1'
Л. Поссиньоло (АГ)
68'
Самуэл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Порту
Красная карточка
П. Са
90'
+6
90'
Желтая карточка
С. Оливейра
89'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Отавио
88'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
М. Марега
88'
Замена
М. Груйич
️️️️
В. Манафа
Замена
J. Salmani
️️️️
П. Са
81'
Замена
F.
️️️️
Ф. Канде
81'
Замена
А. Оливейра
️️️️
А. Боа Морте
81'
77'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Тареми
71'
Желтая карточка
А. Маркесин
Желтая карточка
M.
71'
Желтая карточка
Бету
71'
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Самуэл
ГОЛ! 1:1!
Ф. Канде
Пас отдал
Бету
64'
Желтая карточка
В. Роша
45'
+1
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Поссиньоло
Желтая карточка
Денер
26'
24'
Замена
Д. Лейте
️️️️
Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
13
Денер
ЦП
21
Педру Са
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
5
Mauricio
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
9
Fabrício
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
3-2-3-2
94
Самуэл
4
Роша
5
Канде
36
Поссиньоло
2
18
Муфи
13
Денер
21
Са
10
Боа Морте
23
Бету
5
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
3
Пепе
99
Мбемба
12
Сануси
8
Урибе
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тареми
5
Канде
9
9
5
Канде
21
Са
29
29
21
Са
10
Боа Морте
10
Оливейра
10
Оливейра
10
Боа Морте
91
Марега
7
Консейсау
7
Консейсау
91
Марега
9
Тареми
14
Диас
14
Диас
9
Тареми
3
Пепе
2
Лейте
2
Лейте
3
Пепе
13
Манафа
8
Груйич
8
Груйич
13
Манафа
25
Отавио
11
Мартинес
11
Мартинес
25
Отавио
Остались в запасе
Портимоненси
Порту
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
99
Диогу Кошта
ВР
14
Нану
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
14
Нану
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Портимоненси - Порту
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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