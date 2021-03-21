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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Фамаликан
Маритиму - Фамаликан: обзор матча 21 марта 2021
Маритиму
21.03.2021, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 24 тур
0 : 4
Завершен
Фамаликан
32'
И. Родригес
37'
А. Силва
50'
И. Родригес
78'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Фамаликан
88'
Замена
J. Robert
️️️️
А. Силва
87'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
Риччели
83'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Диаш
82'
Замена
Б. Краев
️️️️
М. Угарте
Замена
S.
️️️️
Р. Пиньо
79'
78'
ГОЛ! 0:4!
А. Силва
Пас отдал
Ж. Диаш
76'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
D. Figueiras
Замена
R. Macedo
️️️️
M.
73'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
64'
Желтая карточка
Л. Андраде
63'
Замена
F. Fumu Tamuzo
️️️️
Р. Гитан
63'
50'
ГОЛ! 0:3!
И. Родригес
Пас отдал
М. Угарте
Желтая карточка
Р. Пиньо
43'
Пенальти не реализован!
Р. Пиньо
42'
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Силва
32'
ГОЛ! 0:1!
И. Родригес
Пас отдал
М. Угарте
Желтая карточка
Ж. Ирмер
22'
17'
Желтая карточка
Риччели
14'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
17
Milson
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
88
Пепе
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Маритиму
27
Charles
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
9
Али Алипур
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Абедзаде
22
Гермес
5
Андраде
5
Зайнадине
2
Винк
5
Ирмер
12
99
Гитан
95
Таго
9
Пиньо
17
4-1-2-1-2
1
Жуниор
6
Бабич
5
Риччели
7
19
Винагре
5
Угарте
88
Пепе
12
Ассунсао
23
Диаш
33
Силва
7
Родригес
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
99
Гитан
11
11
99
Гитан
17
7
7
17
9
Пиньо
99
99
9
Пиньо
5
Риччели
5
Кейруш
5
Кейруш
5
Риччели
7
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
7
33
Силва
50
50
33
Силва
5
Угарте
23
Краев
23
Краев
5
Угарте
23
Диаш
19
Тавареш
19
Тавареш
23
Диаш
Остались в запасе
Маритиму
Фамаликан
2
Андреас Каро
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
27
Charles
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
24
Иван Хайме
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
1
Иван Злобин
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
2
Андреас Каро
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
27
Charles
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
Остались в запасе
24
Иван Хайме
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
1
Иван Злобин
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Маритиму - Фамаликан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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